Balıkesir’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalanırken, 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde geçtiğimiz iki gün boyunca şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda; 2 kişiden 2 ruhsatsız tabanca ve 92 adet fişek, bir kişiden bir kurusıkı tabanca, 2 şahıstan 1,71 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet payp, 2 kişiden 118 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 bin 966 şahıs sorgusunda ise 18 aranan kişi yakalandı, 5’i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.