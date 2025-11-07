Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılarını aşamayarak konkordatodan çıkamadı ve resmen iflas etti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi.

Mahkeme kararında, konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiği belirtildi. Karara göre, iflas işlemleri 5 Kasım 2025 itibarıyla başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye yöntemiyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevine son verildi.

Kısa sürede Türkiye'nin ilaç devlerinden biri haline gelmişti

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, hızla Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükseldi. Şirket, 2017’de ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020 yılında ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022’de ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

FarmaVip, 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlayarak üretim kapasitesini artırmayı hedeflemişti. Ancak yükselen maliyetler, döviz kurları ve finansal sıkıntılar nedeniyle bu planlar gerçekleşemedi. Konkordato sürecinden çıkamayan şirket, iflas kararının ardından tüm faaliyetlerini sonlandırdı.