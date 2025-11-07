Alınan bilgilere göre, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde ikamet eden Volkan Yaşlak’tan bir süre haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Eve girdiklerinde Yaşlak’ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 43 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre Yaşlak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Savcılık şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıp kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazeyi adli tıp kurumuna kaldırdı.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.