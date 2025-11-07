Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Türkiye’deki yatırımlarından İnegöl AVM çatısı altında hayata geçirilen ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, Avrupa’nın en prestijli iletişim ve pazarlama ödüllerinden MarCom Awards’ta altın ödüle layık görüldü.



El sanatlarından geleceğe uzanan bir köprü

‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, İnegöl’ün zengin kültürel mirasını sahiplenerek, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, yerel halkın projeye aktif katılımı ve sosyal bağların güçlendirilmesini amaçlıyor. Çok kısa sürede oluşturduğu sosyal etki ile beğeni toplayan proje, daha önce de Stevie Awards’ta 4 ayrı ödülün sahibi olmuştu.



Yetişkinlere ve çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmalarıyla proje, değerli meslekleri yeni nesillere aktarırken toplumsal farkındalığı da artırıyor. Yerel el sanatları ustaları, sanat akademisyenleri ve üniversitelerle gerçekleştirilen iş birlikleriyle katılımcılara daha zengin bir deneyim sunuluyor. Atölyelerde üretilen eserlerin fırınlama ve sergilenme aşamaları da bu uzman iş birlikleri sayesinde profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Bu ödül, yerel kültüre duyduğumuz derin saygının, topluma karşı sorumluluğumuzun ve sürdürülebilirlik vizyonumuza olan inancımızın bir göstergesi. İnegöl AVM olarak biz, bulunduğumuz bölgeyle kalıcı bir bağ kurmayı; alışverişin ötesinde, sosyal yaşamın canlı bir parçası olmayı hedefliyoruz. ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi de tam bu anlayışın bir ürünüydü. Amacımız; geçmişin değerlerini bugüne taşıyarak, yerel halkın katılımıyla kültürel mirasımızı yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara ilham veren bir biçimde aktarmaktı. El sanatlarından topluluk atölyelerine, eğitim programlarından etkileşimli etkinliklere kadar birçok bileşeni kapsayan bu bütüncül yaklaşımın, uluslararası düzeyde takdir görmesi bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Bu ödül, ortak bir vizyonun, güçlü bir iş birliğinin ve emek dolu bir yolculuğun sonucu. Fiba CP ailesi, paydaşlarımız ve İnegöl halkıyla birlikte ortaya koyduğumuz bu değerin uluslararası ölçekte takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur."