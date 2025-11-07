Alınan bilgilere göre, Bursa-Orhaneli Yolu’nda seyir halinde olan 16 AZA 967 plakalı tır, sürücü Uğur E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edildi.



Tır kazasından yaklaşık 50 metre ileride, 16 LTB plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan savruldu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bebek hafif şekilde yaralanırken, anne ve baba olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.