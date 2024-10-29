Cumhuriyetimizin 101. yılı, Balıkesir’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Stadyum önünde düzenlenen törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Tümgeneral Nurettin Alkan ve Başkan Ahmet Akın’ın jipin üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ustaoğlu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, "Türk milleti Cumhuriyet’i benimsemiş ve bütün değerlerini sımsıkı sarmıştır. Tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimizin iradesini hiçbir güç teslim almayacaktır" dedi. Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından halk oyunu gösterileri ve 500 kişinin katıldığı zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, gösterileri büyük bir coşkuyla alkışladı. Tören, gösterilerin ardından yapılan geçişle sona erdi.