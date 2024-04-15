Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği 15 Nisan Dünya Sanat Günü ve Turizm Haftasını kutlamaları çerçevesinde çeşitli sanat dallarının yer aldığı sergiyle kutladı. Kuvayi Milliye Müzesinde bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen sergide Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği sanatçılarıyla birlikte lisede okuyan öğrencilerin yaptıkları eserler sergilendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda ilk olarak protokol konuşmaları yer aldı. Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Derneği üyeleri ile Adnan Menderes Anadolu Lisesi, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı törende Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği’nin önceki dönem başkanı Rafet Topalak’a teşekkür plaketi sunuldu.

“Sanatla kalın dostça kalın”

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mualla Can, “Bugün 15 Nisan Dünya Sanat Günü. UNESCO destekli tüm dünyada aynı anda kutlanıyor ve aynı güne gelen Turizm Haftası nedeniyle hepimiz bir aradayız. Derneğimiz 23 Ocak 1987 tarihinde Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisini ve Güzel Sanatlar Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği olarak kurulmuştur. 4 Haziran 2004 tarihinden itibaren de Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği olarak çalışmalarına devam etmektedir. Derneğimizde birçok etkinlikler ve kurslar var. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere uygun çok değişik kurslarımız bulunuyor. Derneğimiz bünyesinde yaptığımız birçok projemiz var. Bu projelerde yer almak isteyen herkesi derneğimize bekliyoruz. Bugün burada sanatın tüm insanları birleştirdiğini bir kez daha gördük. Sanatla kalın dostça kalın” diye konuştu.

İlhan: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan ise yaptığı konuşmada sanat ve sanatçının önemine işaret ederek, “Turizm Haftasının açılışında bir aradayız. Balıkesir’in sıfatı çoktur. Balıkesir Kuvayi Milliye şehri, kültür şehri, turizm şehri, gastronomi şehridir. Bu sıfatları hak edecek bu tür etkinliklerde bir arada olmak bizim için epey memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramını idrak ettik. Bu bayram havasını burada bu görsel şölenle devam ettirmek ayrıca mutluluk vericidir. Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği’nin kıymetli aktivistlerine, sanatkarlarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz personeli ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, CHP Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile sanatseverler katıldı.