Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni dönem için İsmail Ramazanoğlu ve Kenan Paltacı’nın belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

31 Mart Yerel seçimlerinden yeniden Darıca Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Bıyık, yeni dönemde çalışacağı başkan yardımcılarını açıkladı. İsmail Ramazanoğlu ve Kenan Paltacı, yeni dönemde Darıca Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Başkan Bıyık, Ramazanoğlu ve Paltacı’ya başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İsmail Ramazanoğlu kimdir ?

İsmail Ramazanoğlu; ilköğretim ve liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra 1998’de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. ABD - New York Long Island University’de MBA (İşletme) Yüksek Lisans öğrenimini asistan hocalıkta yaparak üstün başarı takdirnamesi ile tamamladı. 2004-2008 arasında bir ilaç fabrikasında ihracat müdürlüğü görevini 10’un üzerinde yeni ülke pazarına açılarak, çok sayıda ruhsatlandırma ve yüksek ciro artışıyla sürdürdü. 2008’den itibaren firmasının başına geçerek Darıca’ya eğitim, motorlu araçlar ve sigortacılık alanlarında ticari hayatını devam ettirdi. AK Parti’de Darıca Piri Reis Mahalle Teşkilatı’nda başlayan siyasi yaşamı 2014 Yerel Seçimleri Darıca Belediyesi Meclis Üyeliği Adaylığı, devamında iki dönem ilçe yöneticiliği ile devam etti. 2019-2024 döneminde Darıca ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) Meclis Üyeliği, iki dönem KBB Eğitim, Kültür ve Spor Komisyon Başkanlığı, üç dönem KBB Çevre Sağlık Komisyonu üyeliği yanında KBB adına Marmara Belediyeler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 1976 doğumlu, aslen Kahramanmaraşlı Ramazanoğlu, evli ve 3 çocuğu bulunuyor.

Kenan Paltacı kimdir ?

1985 yılında Nevşehir ili Acıgöl ilçesinde doğan evli ve 3 çocuk babası Kenan Paltacı, eğitimini Nevşehir’de tamamladı. Restorasyon alanında İtalya’da ve Türkiye’de önemli eğitimlere katılıp diplomalarını aldı. Kentsel dönüşüm konularında bir çok seminerler ve eğitimler verdi. Dünyaca ünlü kültür mirası yapıların terminolojik geçmişleri ve gelecekle olan bağlarını inceleyerek çizim ve tasarımları konularında araştırma ve çalışmalarda bulundu. İş hayatına 2006 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başladı. 2009 yılında kendi şirketini kurup sigorta ve inşaat sektöründe kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok proje hayata geçirmiş, yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarında görev aldı.