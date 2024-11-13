Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ayşebacı Mahallesi’nde galerilerin önünde meydana geldi. 61 TT 216 ile 16 ASA 012 plakalı otomobillerin karıştığı kazada bir otomobil ağaca çarparak durdu. Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Karesi İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan G.G., V.G., S.G., Ş.G., M.Z.G. ve Z.G. isimli kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.