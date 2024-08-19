Balıkesir’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına müdahaleye giden ekipler, kötü bir sürprizle karşılaştı. Arı kovanlarının da etkilendiği yangını söndürmek için ormana giren itfaiye ve orman ekiplerine arılar saldırdı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Geçmiş Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. 1 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı ve 14 arazözün müdahale ettiği yangında ormana giriş yapan itfaiye ve orman ekiplerine arılar saldırdı. Kovanları yanan arıların saldırısı esnasında da yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.