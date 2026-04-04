Beykoz'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta izinsiz 'çakar' sistemi tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlenirken, toplam 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurdukları araçta inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, araçta 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı sisteminin bulunduğu, ancak bu tertibatın takılması ve kullanılmasına ilişkin herhangi bir izin olmadığı tespit edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi (izinsiz çakar-siren tertibatı kullanmak) ve 36/3-a maddesi (sürücü belgesiz araç kullanmak) kapsamında toplam 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

