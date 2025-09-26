Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Ayvalık ve Edremit ilçelerinde düzenledikleri iki ayrı operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, bin 496 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.