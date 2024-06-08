Türkiye üniversite sınavı heyecanı yaşıyor. YKS’ye giren öğrenciler sabah saatlerinde okul bahçelerini doldururken, Balıkesir il merkezinde sınav sorunsuz olarak başladı. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sınava 2 dakika geç kalan öğrenci sınav salonuna giremedi.

Balıkesir’de YKS heyecanı yaşanıyor. 20 ilçede kurulan sınav merkezlerinde üniversiteye girmek için ter döken öğrenciler sabah saatlerinde okul kapılarında yerini aldı. İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi’nde sınava giren çok sayıda öğrenci merdivenlerde kuyruk oluşturdu. Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler üst aramasından sonra salona alındı. Aileleri ile kapıda vedalaşan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. İl merkezinde sınav sorunsuz şekilde başladı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda ise bir öğrenci sınav başlangıç saatinden 2 dakika sonra okula geldi. Kapıların kapandığı okulda öğrenci içeriye giremedi.