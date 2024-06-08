Burhaniye ilçesinde, 15 yıl önce kurulan Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Korosu konserlerine devam ederken, koronun şefliğini de 80 yaşındaki emekli müsteşar Tuğrul Atatüre yapıyor. 50 yaşında ud çalmaya başladığını kaydeden Atatüre, koronun tamamının amatörlerden oluştuğunu söyledi.

Burhaniye’ de, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun Reha Yurdakul Salonundaki konseri ilgi gördü. Koronun şefliğini de 3 yıldan beri, 1995-96 ve 97 yıllarında Gümrük Müsteşarlığı yapan 80 yaşındaki Tuğrul Atatüre üstlendi. Gençlere taş çıkartan Atatüre, yönetimiyle takdir topladı. Müzik aşkının devam ettiğini kaydeden Tuğrul Atatüre, “Bu müzik aşkı ilkokuldan başlayan bir sevgi, hasret ve güzellikle devam etti. 50 yaşında Türk müziğinde ud çalmaya başladım. Bakırköy Musiki Vakfında çalıştım. Türk Musikisinin unutulmaz icralarını orada gördüm. Bizim ömür başkanımız rahmetli Nevzat Atlı’ydı .Korolarımızı çalıştıran hocalarımızın hepsi kendini Türkiye’ye kabul ettirmiş insanlardı. Dolayısıyla biz feyzi böyle aldık. Türk Müziğinin nazariyatını onun inceliklerini güzelliklerini hıfzederek gönül verdik.2010’dan itibaren Bakırköy’den ayrıldım. Burhaniye’ye yerleştim. Burada Körfez Gönül Dostları Derneğinde ud çalmaya başladım. Haftada 2 gün çalışıyoruz. Böyle zaman geçti. Pandemi geldi kapandık hepimiz., Pandemiden sonra dernek hocasını değiştirdi. Bir emirle hoca yaptılar. Yaparım dedim. Ben çünkü, devletin en büyük memurluğunu yaptım. Erken seçimde, 3 yıl Türkiye’nin Gümrük ve Tekellerini idare ettim. Dolayısıyla bunu yaparım. İnşallah, daha da iyi günleri hep beraber geçireceğiz.. Arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi amatör. Bir tek profesyonel saz ve söz yok içimizde” dedi.

Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah da, “ Derneğimiz 2009’dan beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Son 2,5 yıldır da Tuğrul Atatüre hocamla devam ediyoruz. Tuğrul Atatüre hocamız ilerlemiş yaşına rağmen gençlerin performansına taş çıkartıyor. Yani baya iyi işler beceriyor. Kendisine müteşekkiriz. İnşallah, daha güzel konserle, daha güzel çalışmalar yapacağız, buna inanıyorum” diye konuştu.