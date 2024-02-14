Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentsel ve tarihi dokuyu koruyan, yeşil ağırlıklı, şehrin kimliğini yansıtan dev bir meydan projesi için Büyükşehir Meclisi’nden oy birliği ile yetki aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin kalbi Eski Kuyumcular Mahallesi’ni yapı yoğunluğundan kurtaracak dev projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor. Altıeylül ve Karesi Belediyesi’nin hizmet verdiği binada yıkım çalışmalarını başlatan Büyükşehir, bölgede bulunan tescilli yapılardan Subay Orduevi’ni restore ederek Kuva-yı Milliye ve Atatürk Müzesi, Astsubay Orduevi’ni ise Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmak için kolları sıvadı. Alanda bulunan iki katlı Askeri gazinoda yıkılarak yeşil alan yapılacak.

10 dönümden fazla bir alan üzerinde ortaya çıkacak proje ile Toplu Taşıma Merkezi, Şeyh Lütfullah Cami ile çevresi, Tarihi Tren Garı, halen restorasyonu süren ve tamamlandığında çok fonksiyonlu Sanat ve Eğitim Merkezi olarak kullanıma sunulacak olan tescilli TCDD binaları birbiri ile uyumlu bir hale gelmiş olacak.

Balıkesir’in yöresel ürünlerinin satın alınabileceği, Balıkesir Kahvaltısına ulaşılabilecek Esnaf Çarşısı ve yer altı otopark alanları oluşturulacak.

Benzinlikler projeye dahil oldu

Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nin karşısındaki, Çay Deresi’nin yanındaki Karesi Petrol Ofisi ve Toplu Taşıma Merkezi yanında bulunan Petrol Ofisi, mahkemenin verdiği rayiç bedelle vatandaşlarla anlaşılarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tapusuna geçirildi ve bölgede sosyal alan oluşturma çalışmaları başlatıldı.

Meclis, Başkan Yılmaz’ı yetkilendirdi

Kentsel ve tarihi dokuyu koruyan, yeşil ağırlıklı, şehrin kimliğini yansıtan bu yeni meydan Balıkesir ve vatandaşlar için sosyal ve kültürel bir buluşma alanı olarak planlanıyor. Bölgeye yepyeni bir kimlik kazandıracak meydan projesi tarihi binalarla mekânsal bütünlük sağlamanın yanı sıra zamanla kaybolan tarihi kültürel kimlik değerlerinin yeniden ön plana çıkarılmasını sağlayacak. Başkan Yücel Yılmaz, bu projeleri hızlandırmak adına Şubat Ayı Meclisi’nde protokol imzalamak üzere yetki aldı.

40 yıllık rüya gerçek oluyor

Şehrin 40 yıllık rüyasını gerçekleştirmek için çalışmalar başlatan Başkan Yücel Yılmaz, “Cumhuriyet Meydanı’nı da içeren 10 dönümden fazla alanda dev bir meydan projesi gerçekleştiriyoruz. Alanda bulunan ordu evlerini birini Kuva-yı Milliye ve Atatürk Müzesi diğerini ise Sanat Merkezi olarak vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Tescilli yapıları hep koruduk, koruyup kollamaya da devam edeceğiz. Proje sayesinde bölge yaşayan bir alan haline gelecek, güçlenecek. Proje ile ferah bir kent meydanına kavuşacağız. Bu proje ile birlikte çevre sokaklarda sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak askerimize uyumlu, modern ve teknolojik alanlarda konaklama ve yaşama imkanı sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zira Balıkesir Kuva-yı Milliye Şehridir. Askerimiz bizim baş tacımız” dedi.