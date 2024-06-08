Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (Zeyfod) geleneksel fotoğraf sergisini açtı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde, geçen yıl hayatını kaybeden Göksel Ümit Durgut’un anısına düzenlenen sergide 25 amatör fotoğrafçının 50 eseri yer aldı.

Burhaniye’de faaliyetini sürdüren Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği, geleneksel fotoğraf sergisini açtı. Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile çok sayıda fotoğraf sever katıldı. Bu yıl ki sergi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dernek üyesi Göksel Ümit Turgut anısına yapıldı. Sergide yer alan fotoğraflar beğeni topladı. Geziler düzenlediklerini anlatan Zeyfod Başkanı Çetin Acar, “ Biz dernek olarak yurdun muhtelif yerlerine geziler düzenleyip fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Aynı zamanda fotoğraf eğitimleri de yapıyoruz fotoğraf severlere. Sene sonlarında da böyle düzenli şekilde geleneksel olarak fotoğraf sergilerimiz oluyor. Bu sene de sergimizi, yakın zamanda kaybettiğimiz bir arkadaşımız aynı zamanda milli basketbolcu olan Göksel Ümit Durgut adına düzenledik. Burada hem arkadaşımızı andık, hem de arkadaşlarımızın bir yıl boyunca çektikleri fotoğraflardan sergi yaptık. Fotoğrafa ilgi duyan arkadaşlarımız olursa Zeytin Fotoğraf Derneği amatörleri olarak her zaman bekliyoruz” dedi. Hasan Revanlı da, “ Bu fotoğraflar bir sene içerisinde Zeyfod üyelerinin çalışmalarından oluşuyor. Fotoğrafların değerlendirilmesini, işlemesini ben yapıyorum. Güzel duygularla ayrılacağınızı umuyorum. Zeyfod Fotoğraf Derneğine üye olmak, fotoğraf çalışmalarında yer almak istiyorsanız bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim” dedi.