Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile il Müftülükleri işbirliğinde gerçekleştirilen "Yaz Kur’ân Kursları’nda Spor Yapıyorum" projesi, Balıkesir merkez ve tüm ilçelerinde devam ediyor.

Camilerde ve Kur’an Kurslarındaki çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlayarak yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje yoğun ilgi görüyor. Projeyle Kur’an kurslarında eğitim gören çocukların daha eğlenceli zaman geçirmeleri, spora küçük yaşta başlamaları ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmeleri isteniyor.

Balıkesir merkez ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen ‘Yaz Kuran Kurslarında Spor Yapıyorum’ projesi ile Kur’ân Kurslarında öğrenim gören öğrenciler Merkezim Her Yerde etkinliklerinin yanısıra, Basketbol, Dart, Badminton, Mini Golf, Masa Tenisi, Ok Atma, Voleybol, Halat Çekme, Voleybol, Parkur oyun alanlarında antrenörler ve gençlik liderleri eşliğinde spor yaparak doyasıya eğlendiler.

Proje sayesinde kurslara katılan öğrencilerin spor yaptığını belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, çocukların spora teşvik açısından projenin önemli olduğunu ifade etti.

Projenin, uzun vadeli faydalarının olacağına inandıklarını aktaran İl Müdürü Adem Özalp, "İnşallah bu çalışma sporun sağlık için hayat boyu yapılmasını da sağlayacak. Toplumda spor bilincinin geliştirilmesiyle insanlar hem daha sağlıklı hem de daha verimli ve başarılı olacak. Bu hizmetin camilerde verilmesiyle hem manevi değerlerle hem de sporla gelişen çocuklar ülkemize, devletimize ve milletimize daha büyük katkıda bulunacak. Projenin uygulanmasındaki desteklerinden dolayı İl ve ilçe Müftülüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.