TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, verilen arada soğuk hava ve yağmura rağmen antrenmanları sürdürüyor.

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor, ligin son maçından sonra verdiği molanın ardından çalışmalarına hızlı başladı. Sağanak yağış ve yağışın getirdiği soğuk havaya aldırış etmeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdikleri kondisyon çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkesir ekibi, 2. devre ilk maçında Bursa Yıldırımspor’a karşı galibiyet almayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinin son 3 maçında aldığı beraberlik serisini de kırmayı hedefleyen Teknik Direktör Cem Cambaz, bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve ligin 2. devresine galibiyetle başlamanın hem oyunculara hem taraftara büyük moral olacağını belirtti.

Balıkesirspor, 2. devrenin ilk maçına 21 Ocak Pazar günü evinde Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak.