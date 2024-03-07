Çok eski yıllardan beri sağlık açısından bal faydalanılan bir besindir. Eski Yunan, Roma, Venedik ve İslam kaynaklarında sağlık açısından balın faydalarından bahsedilmektedir. Balın %70-80'ini karbonhidratlar oluşturur. Çoğunluğu fruktoz ve glukoz olan ve halk arasında şeker olarak bilinen karbonhidratların yanında çeşitli mineraller ve su da içerir. Besin değerinin yanında antiseptik ve antibakteriyel özellikleri bulunan bal tarihte yara iyileşmesi için kullanılmıştır. Modern tıpta balın faydaları unutulmuş olsa da, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla sağlık alanındaki balın faydaları tekrar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.

Balın sağlık açısından faydaları nelerdir ?

Günümüzden 4000 yıl öncesinden kalan yazıtlarda balın sağlık alanında kullanıldığı belirtilmektedir. Eski Mısır'da yaraların iyileştirilmesinde bal kullanıldığı belirtilmektedir. Eski Yunan'da bal yiyenlerin daha uzun yaşayacağına inanılmaktaydı. Kuran-ı Kerim'de balın iyileştirici özelliğine dair ayet bulunmaktadır:

Peygamberimiz de çeşitli hadislerinde balın faydalarını vurgulamıştır. Günümüzde keşfedilen bilimsel gerçekler, bal ile ilgili birçok şeyi doğrular niteliktedir.

Bal ve enfeksiyonlar

Balın içeriğinde bulunan defensin-1 adı verilen maddenin bakterileri öldürdüğü bulunmuştur. Yapılan bilimsel çalışma FASEB adlı bilimsel dergide yayınlanmıştır. Bu özelliği sebebiyle bal enfeksiyonların iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir.

Bal ve yara iyileşmesi

Balın kronik yaraların iyileşmesinde ve yeniden oluşumunun engellenmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışma Microbiology adlı dergide yayınlanmıştır.

Bal ve alerji

Mevsimsel alerjilerin belirtilerinin azaltılmasında balın etkili olduğuna dair araştırılmalar yapılmaktadır. Alerjilerde meydana gelen öksürük bal ile daha etkili bir şekilde iyileştirilmektedir. Gözlerinde alerjik belirtileri olan kişilerin de bal yiyerek iyileştirildiği bildirilmiştir.

Bal ve sindirim sistemi

Balın reflü hastalığı olanlarda faydalı olabileceği British Medical Journal dergisinde yayınlanmıştır.

Balın içeriğinde neler bulunur ?

Fruktoz: %38.2

Glukoz: %31.3

Maltoz: %7.1

Sukroz: %1.3

Su: %17.2

Diğer (demir, kalsiyum, fosfat, potasyum, magnezyum, sodyum klorür, flavanoidler): % 4.9 oranında bulunur.

Bal hafif asidik özelliktedir. Balın pH'sı 3.2-4.5 arasındadır. Bu sebeple, balda bakterilerin üremesi söz konusu değildir. İçerdiği antioksidanlar sebebiyle, serbest radikalleri ortadan kaldırır. Balın fiziksel özellikleri ise içerdiği su oranının yanında, oluşumunda yer alan bitkisel floranın özelliklerine bağlıdır. Örneğin, çiçek balı ile çam balını yan yana koyduğumuzda görülen renk farkı, balın fiziksel özelliklerinin farkını yansıtan güzel bir örnektir.