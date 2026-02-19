ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar taahhüt edilen "Barış Kurulu" ilk toplantısını Washington'da yapılıyor.

'Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Trump, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı. Gazze'de yapılacak çok iş var.

Barış demek kolay, yapmak zor. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor. Barış Kurulu içinde olduğum ve somut sonuç olacak işlerden biri. 8 savaşı bitirdik, 9'uncu yolda.

Barıştan daha ucuz bir şey yok. Çünkü savaş başladığı zaman daha çok para harcanıyor. Savaşlar artık yüz kat daha maliyetli olabiliyor.

"İRAN'LA GÖRÜŞMELER İYİ"

İran da sıcak bir durumda. İyi görüşmeler gerçekleşiyor. Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız aksi takdirde kötü şeyler olur. Temsilcilerle iyi ilişkilerimiz var. Anlaşma olup olmayacağını 10 gün içinde göreceğiz.

İsrail gelince aklınıza... Orta Doğu'da barışa sahibiz. Orta Doğu'da bir adım daha ilerlemeliyiz. Bugünkü toplantı hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi.

Göreve başladığımda Gazze'de savaş en üst noktadaydı. Birçok insan sayesinde Gazze'deki savaş sona erdi. Hamas bence silahlarını teslim edecek. Sözlerini tutmazlarsa cevabı sert olacak. Hep diyorlar ki 'ölmek umurlarında değil' ama onlar bana 'Ölmek istemiyoruz' dedi.

Rehineleri geri aldık. Söz vermişlerdi bize. Hamas bu işin çoğunu gerçekleştirdi. Tebrik etmek lazım.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran konusunda yapmamız gerekenler var. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu da onlara ilettik.

Çok büyük sayılarda insani yardım gitti Gazze'ye.

Herkes barış istiyor, İran da bize katılabilir. Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur.

ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık yardım edecek.