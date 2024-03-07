Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Gerilim tipi baş ağrısında aspirin, parasetamol ve ibuprofen gibi ağrı ilaçları reçete edilebilir. Migrenin etkisini de azaltan bu ilaçlar geçmişte ağrıdan kurtulma sağlar. Reçeteli ilaçlar genellikle migren ve küme baş ağrısına yönelik olarak önerilmektedir. Triptanlar migren için en etkili ilaçtır. Bu ilaçlar sumatriptan (Imitrex) ve zolmitriptan (Zomig) içerir. Aktif maddeler, semptomları azaltmak ve ağrıyı önlemek için kullanılır. Ergotamin içeren ilaçlar kasları daraltmaya yardımcı olur. Kan damarlarını daraltır ve migren için kullanılabilir. Bununla birlikte, doktorun ilaçlarla ilgili doğru kararı verdiğini hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, ilaç kullanılmadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Baş ağrısı için masaj ve davranışsal tedavi

Baş ağrısının tedavisinde ilaçlar her zaman gerekli değildir. Özellikle baş ağrısında sürekli olmayan ve gerginliğin sonucu olan ilaçların kullanılması gerekli değildir. Bunun yerine, masaj, rahatlama eğitimi, meditasyon, karanlık ve sessiz bir odada uyumak, baş ve boyun bölgesine sıcak soğuk kompres uygulayarak baş ağrılarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi, bazı hastalarda baş ağrısı için yararlı olabilir. Konuşma terapileri stresle başa çıkmak için uygulanabilir. Stres yönetimi teknikleri ile çoğu vakada baş ağrısının ortadan kalktığı görülmüştür.

Baş ağrısı için ne yapılmalı?

Beslenme baş ağrısına neden olabilir. Özellikle migrenli kişiler bazı gıdalardan etkilenebilir. Bu tür tetikleyiciler, yüksek miktarlarda nitrat içeren kırmızı şarap gıdalarıdır. Kafeinli içecekler de baş ağrısına neden olabilir. Yiyeceklerin baş ağrısını nasıl tetiklediğini anlayamazsanız, beslenme şekli hakkında bir not tutabilirsiniz. Bu şekilde ne zaman ve neyin oynandığını açıkça görerek, baş ağrısının günleri açıkça tanımlanabilir. Baş ağrısının sebebi açlıktır. Bu nedenle düzenli beslenme alışkanlıkları geliştirilmelidir. Yemeklerin atlanması kan şekerinin düşmesine ve baş ağrılarına neden olur. Özellikle diyet yapan insanlar aç olmamasına dikkat etmelidir. Bir diğer hayati değişim ise fiziksel hareketliliktir. Eğer stres baş ağrısına neden oluyorsa, fiziksel aktiviteler stresi azaltmaya yardımcı olacaktır.

Alternatif çözümler

Bazı insanlar baş ağrısı için alternatif tedaviler uygular. Akupunktur en sık görülen tedavi şeklidir. Akupunktur, enerji yolları veya basınç noktaları boyunca ince iğneler kullanır. Bazı insanlar için oldukça yararlı olan bu yöntem, ağrıyı rahatlatır ve yavaş yavaş yok olur. Ayrıca bazı baş ağrıları için bitki çözeltileri kullanılabilir. Zencefil en etkili bitkisel yöntemdir. Çay şeklinde tüketilebilir. Ayrıca önlemek için B2 vitaminleri ve magnezyum takviyeleri alınabilir. Eğer bir sorun varsa ve ağrı şiddetlenirse, doğal çözümler yerine bir doktora danışılmalıdır. Bazı durumlarda, baş ağrısına neden olan hastalıklar oldukça ciddi hastalıklar olabilir.

Baş ağrısı için hangi bölüme gidilir?

İlk olarak nöroloji doktoruna gidilmelidir.

Baş ağrısını ne geçirir?

Ağrı kesici tedaviler ve diyetin yanı sıra baş ağrısı için diyete dikkat edin. Baş ağrısı için iyi olan bitkisel çaylar ve meyveler kesinlikle diyete eklenmelidir.