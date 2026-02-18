Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, vatandaşlara ağız ve diş sağlığını korumaları konusunda önemli bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Ramazan ayında ağızda artan asitlik oranına ve tükürük etkisinin azalmasına değinen Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, özellikle diş sağlığının ve tedavisinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

"Fırçalamazsak çürük miktarı artar"

Ramazan ayında da rutin ağız fırçalamalarının iftar ve sahurda yapılmasını öneren Bozyiğit Yüksel, "Ramazan’da çok uzun süre aç ve susuz kalındığı için ağız ortamında asitlik artar, bakterilerin alanı genişler. Bu durumda çürük miktarı artar, diş etinde iltihabi durum, hiperemiklik miktarı artar, ağız kokusu ve ağız kuruluğu meydana gelir. Çünkü tükürüğün yıkayıcı etkisi vardır. Tükürük azaldığı için bu gibi durumlar meydana gelebilir. Bizim yapacağımız rutin işlem sabah ve akşam dişlerinizi fırçalamaktır. Aynı şekilde saatleri değiştirerek yapıyoruz, sahurda ve iftarda diş fırçalamamıza devam etmemiz gerekiyor. Fırçalamazsak çürük miktarı artar, oruçlu olduğumuz sürede diş eti iltihabı artar, hastalarda çok şiddetli ağız kokusu meydana gelir ki bizim hastalarımızın en çok şikayet ettiği şey ağız kokusu. Bu gibi durumlarla Ramazan ayında karşılaşmamak için ağız hijyenimize, fırçalamamıza dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"Ramazan’da kesinlikle diş tedavilerinizi aksatmayın"

Oruçluyken tedavi sürecinin aksatılmaması gerektiğini ve acil müdahalelerin önemini belirten Yüksel, "Dişte tedavisi devam eden hastalar acil durumlarda tabii ki oruçluyken tedavi görmeli; kanal tedavisi, dolgu gibi işlem gerekiyorsa yapılmalı. Eğer ki hasta bu konuda hassassa ve dayanabiliyorsa iftardan sonra da bizim kliniğimiz aynı şekilde iftardan sonra hizmet vermekte, tedavisine devam edebilir. Ama bir diş taşı işlemi yaptıracaksa, o suyu yutmadan, hekim o patı kullanmadan diş taşı tedavisi yaptırabilir hastalarımız. Yaptırmazsa hem çürük ortamı artar, hastalarımızda çok şiddetli apseler oluşabilir ya da ihmal ettiğinde yüz şişliğiyle, çok şiddetli ağrıyla karşılaşabilir. Ramazan’da kesinlikle diş tedavilerimizi aksatmıyoruz, rutin fırçalamalarımıza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"En azından macunsuz, sadece diş fırçasıyla fırçalamaları gerekir"

Özellikle Türk milletinin vazgeçilmezi olan çay ve kahve tüketimine karşı uyarılarda bulunan Diş Hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, sahur menüsü için tavsiyelerini de değinerek, "Sahurda tükettiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Kafeinli gıdalar, asitli içecekler, soğan ve sarımsak gibi koku oluşturacak, susamayı artıracak ürünler tüketmememiz gerekiyor. Daha çok kalsiyum içerikli gıdalar tüketilmeli ve bol su içilmeli. Hem tükürük miktarını artırmış oluruz hem de ağız hijyenini sağlamış oluruz. Çok asitli içecekler tüketmememiz gerekiyor. Çok fazla çay ve kahve tüketmememiz gerekiyor. Hem demir emilimini azaltır, diş eti hastalığı oluşturur hem de hastada oruçlu dönemde aşırı susuzluk ve ağız kuruluğu hissettirebilir. Ayrıca soğanlı, sarımsaklı ve baharatlı gıdalar tüketmememiz gerekiyor. Hem ağız kokusu yapar hem mide rahatsızlığı yapar hem de susama miktarımızı, ağız kuruluğunu artırır. Sahurda genelde yoğurtlu, sıvı ve sulu şeyler tüketmememiz gerekiyor. Yeşil sebzeler ve daha çok kalsiyum içerikli gıdalar tüketirsek orucu daha güzel ve daha rahat bir şekilde atlatabiliriz. Gün içerisinde dişlerini fırçalamak isteyen veya bu konuda hassas olan hastalarım için söylüyorum, en azından macunsuz, sadece diş fırçasıyla fırçalamaları gerekir. O suyu yutmadan hem ağızda bir ferahlık sağlanır hem de ağız hijyenini oruçlu dönemde daha iyi korumuş oluruz. Ramazan ayında hastalarımızın ağız hijyenine dikkat etmeleri lazım ve rutin diş tedavilerini aksatmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.