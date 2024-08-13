Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (BANDAK) üyeleri, nisan ayında hayata veda eden arkadaşları Erdinç Yavuz anısına Ağrı Dağı’na tırmandı. 3 gün süren yürüyüş bu sabahki zirve tırmanışıyla başarıyla tamamlandı.

Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (BANDAK) üyeleri Ağrı Dağı’na zirve yaptı. BANDAK’ın 16 Nisan 2024 tarihinde hayata veda eden yönetim kurulu üyesi, emekli Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Yavuz anısına düzenlediği Ağrı Dağı yürüyüşü başarıyla tamamlandı.

BANDAK Başkanı Kadri Civan, Mustafa Anadol, Mustafa Kızıltaş, Adem Karasu, İbrahim Uğur Şengönül, Erol İşcan, İlker Ağıç, Erkan Şenyüz, Burhan Arıker, Ayfer Palaz, Emine Aygül, Neşe Toksöz, Ebru Alşan ve Nurhan Yavuz’dan oluşan ekip, yürüyüşe 10 Ağustos’ta başladı.

Ağrı Dağı 3200 metre kampında ilk molalarını veren ekip ertesi gün 4200 metre kampına yürüdü.

Yürüyüşün son günü olan 13 Ağustos sabah erken saatlerde yola çıkan BANDAK ekibi, Ağrı Dağı zirve 5137 metre tırmanışını başarıyla tamamladı.

Zirveye çıkan dağcılar BANDAK bayrağı ile üzerinde Erdinç Yavuz’un fotoğrafının bulunduğu ve “Kalbimizdesin, bizimle zirvedesin” yazılı pankart açtı.

BANDAK’tan yapılan açıklamada “Erdinç Yavuz anısına Ağrı Dağı zirve 5137 metre tırmanışını tamamlayarak arkadaşımızın ruhunu şad ettik.” denildi.

Yürüyüşe katılarak zirve yapan BANDAK üyesi ve Erdinç Yavuz’un eşi Nurhan Yavuz da “Eşime verdiğim sözü tuttum. Onu Ağrı Dağı’nın zirvesine getirdim. BANDAK ekibimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BANDAK üyeleri Erdinç Yavuz’un Bandırma’da bulunan mezarı için de Ağrı Dağı’ndan toprak aldı.

Özellikle emeklilik döneminde dağcılık sporuyla ilgilenen Erdinç Yavuz, BANDAK ile birlikte birçok yürüyüş ve tırmanışa katılmıştı.

6 Şubat depremlerinde yine BANDAK ekibiyle birlikte bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katılan Yavuz, nisan ayında ani bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.