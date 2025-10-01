Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, 2024-2025 üretim sezonuna ait ayçiçeği hasadını başarıyla tamamladı. Toplam 5 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde ortalama 210 kg/da verim elde edildi. Bu sonuç, enstitünün tarımsal üretimde planlı çalışmalara verdiği önemi ve sürdürülebilirlik yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Enstitü yönetimi, elde edilen verimliliğin sadece bu sezon için değil, gelecek yıllar için de yol gösterici olacağını belirtti. Tarımsal araştırmalar ve uygulamalı üretim faaliyetleriyle hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke tarımına katkı sunmayı amaçladıklarını aktardı. Gelecek sezona emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan enstitü, hasat sürecinde yoğun emek harcayan tüm teknik personel ve işçilere teşekkür ederek çalışmaların devam edeceğini duyurdu.