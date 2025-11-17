Bilecik’in İnhisar ilçesinde çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla çiftçilere sertifikalı tohum desteği sağlandı.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen sertifikalı buğday tohumu ve marul fidesi dağıtım programına katıldı. Çiftçilere üretim desteği sağlamak ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Ünal çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Program kapsamında ilçedeki örnek tarım uygulamaları yürüten bahçeler de ziyaret edildi. Ünal, çiftçilerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, tarımsal üretimde sürdürülebilir uygulamaların önemine dikkat çekti.