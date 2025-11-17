Gebze Belediyesi, ara tatil etkinlikleri kapsamında "Harika Kanatlar Dünya Turu" adlı animasyon filmini çocuklarla buluşturdu.

Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sinema gösterimine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi. Etkinlik öncesinde çocuklarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, doğum günü olan çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, çocukların ara tatili verimli geçirmeleri için çalıştıklarını belirtti. Büyükgöz, "Sizlerin yüzündeki gülümseme bizim için en büyük mutluluk. Bugün burada hem eğlenecek hem de güzel bir anı biriktireceksiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz; bu şehir sizin enerjinizle daha da güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.