Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil haftasında SAMEK merkezlerinde ilk kez hayata geçirdiği anne-çocuk atölyelerinde yaklaşık 500 çocuk ve annesini bir araya getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK çatısı altında hazırlanan ara tatil programı, çocukların annelerinin kurs deneyimine dâhil olmasını sağlayarak hem aile içi iletişimi güçlendiren hem de üretim kültürünü destekleyen örnek bir buluşmaya dönüştü. Çocuklar annelerinin oturduğu masalara geçerek magnet tasarladı, MDF objeler boyadı, bileklikler ve keçe ürünler hazırladı. Takı tasarımından mini anahtarlıklara, rattan süslemelerden küçük mutfak tariflerine kadar pek çok çalışma, anne ve çocukların birlikte ürettiği keyifli etkinliklere dönüştü. Anneler, kendi branşlarındaki çalışmaları çocuklarına adım adım gösterirken minikler de anneleriyle yan yana üretmenin heyecanını yaşadı. Malzemeleri paylaşan, tasarımları birlikte şekillendiren ve renkli ürünler ortaya çıkaran anne-çocuk ekipleri atölyelere sıcak bir atmosfer kattı. Pizza ve kurabiye yapımı, ebru denemeleri, kupa boyama gibi uygulamalar ise etkinliklerin en keyifli anlarına sahne oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören anne-çocuk atölyeleri hem anneler hem de çocuklar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

"Bizim için unutulmaz bir deneyim oldu"

Mutfak atölyesinde kursiyer olan 33 yaşındaki Merve Özdenabalı, "Kızım ve ben, anne-çocuk etkinliğine katıldık. Normalde de kurslara düzenli olarak geliyorum; bugün ise bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Ara tatilde gerçekleşmesi harika bir tesadüf oldu hem eğlenceli hem de dolu dolu geçti. Etkinliklerin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklarımızla kaliteli zaman geçirdik"

Rattan sepet örücülüğü atölyesinde kursiyer olan Melek Yiğit, "Çocuğumla daha önce böyle bir etkinliğe katılma fırsatım olmamıştı. Bu atölyeden çok memnun kaldım. Bize bu imkanı sunduğu için SAMEK merkezlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla hem kaliteli zaman geçirdik hem de onlara farklı şeyler öğretme şansı bulduk. Bu nedenle emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.