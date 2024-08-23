Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Bandırma Ticaret Borsası’nın 81 Numaralı deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın büyük paniğe sebep oldu.

Bandırma Ticaret Borsası’nda, içinde ayçiçeği bulunduğu belirtilen 81 Numaralı depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği, ayçiçeğinin yanıcı özelliği nedeniyle bu çalışmanın uzun sürebileceği bildirildi.

Yangında bir can kaybı ya da yaralanma olmazken büyük maddi hasar meydana geldi.