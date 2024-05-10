Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Ticaret Odası ve online e-satış firma yöneticileriyle "E-Ticaret ve E-İhracat” eğitiminde mikro ihracat modelini anlattı.

Özel bir firmaya ait olan e-satış şirketinin Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Titiz, Bandırma Ticaret Odası (BTO) üyelerine "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi" etkinliği düzenlendi. Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Titiz yer aldı. Yönetici Titiz, sunumuna e-ihracat sistemi ile ilgili video izleterek başladı. E-ihracatın 2023 yılında sitesinde başladığını söyleyen Titiz, “Bandırmalı esnaftan Anadolu’daki tüketici firmasına kadar E-ihracat yapabiliyor. Mikro ihracat, 2021 yılında pandemi dönemiyle birlikte başladı. O dönemde çok aktif bir Televizyon reklamı vardı. Azeriler, çok fazla Türk dizileri izliyorlar. Alışveriş yapmak için bizlerin internet uygulamasını indiriyorlar ama sistem yurt dışı satışlarına izin vermiyordu. Bu sefer aracı firmalar oluşmaya başladı. Azerbaycan’daki vatandaş kendi adresini girdiğinde sipariş veremediği için Türkiye’den adres girmek zorunda kaldı. Daha sonra İzmir, Bursa, İstanbul gibi yerlerde aralojistik, depolar oluşturuldu. 2022 yılı Aralık ayında bu raporu çektiğimizde yaklaşık 1 milyar lira, Azeri sevk adresi olan bir potansiyel cura yakaladık. Azeri hükümeti ve Türkiye’de bunun ihracat kaydı yazılamıyordu. bir süre sonra mikro ihracatı Azerbaycan’da 2023 yılı Nisan ayında başlattık. Ticaret Bakanlığı, sitemiz için 2028 yılında 375 milyar dolar olmasını hedefledi. Yüzde 10’unun E-ihracattan geleceğine inanıyor. sitemiz ise 2028 yılı için 19 buçuk milyar dolar hedefledi. 2023 yılında 5-6 ayda 650 milyar dolar yaptık. Bu yıl ilk 3 ayda geçen yıl yaptığımızın totaline ulaştık. 2028 yılında mikro ihracat modeli ile beraber Türkiye’nin yaptığı toplam ihracatın yüzde 5’inin, E-ihracat hedefinin de yüzde 50’sini hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.