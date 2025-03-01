Bandırma’daki ilkokul ve lise öğrencilerinden oluşan 1.750 kişiye ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 400 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

Yetkililer, internetin bilinçli kullanımı ve siber suçlardan korunmanın önemine dikkat çekerken, vatandaşların çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl önlem alabileceklerini anlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, benzer bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.