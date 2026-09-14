Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Ö. yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu ve Muhammed Yusuf Ezer’in hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

Gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildiler. Muhammed Yusuf Ezer’in cenazesi Yeni mahalle camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi.

Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy mahallesi camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.