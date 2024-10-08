Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 kişiye idari para cezası verilirken, 1 kadın Zührevi Hastalıklar Komisyonuna sevk edildi.

100. Yıl Mahallesi NATO Caddesi’nde bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edilmesi üzerine, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, H.T. (57) adlı kadının sosyal medya üzerinden para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. H.T., bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığına dair kontrol edilmek üzere Zührevi Hastalıklar Komisyonuna sevk edildi.

Operasyonda, H.T. ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen 3 şahsa toplam 12 bin 111 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, fuhuş yapılan ikamet 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün fuhuşla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarına devam edeceği bildirildi.