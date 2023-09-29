Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Bandırma Sürücü Kursu ortak iş birliğinde gerçekleşen projede 7 kişiye iş makineleri operatörlüğü eğitimi verildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce hükümlü ve eski hükümlülerin tahliye olduktan sonra yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamak, çalışabilecekleri bir meslek veya sanat kazandırmak amacıyla, Bandırma Sürücü Kursu ve Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortak iş birliği ile gerçekleşen İş Makinesi Operatörlüğü kursunu tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 7 eski hükümlüye Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş tarafından sertifikaları takdim edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Denetimli Serbestliğin salt bir yaptırım biçimi yada bir infaz kurumu olmadığını, yükümlüleri sosyal hayatın dışına itmeden mümkün olduğu kadar toplumdan koparılmadan onların sorunlarını dikkate alıp çözümler arayan bir ceza-adalet yöntemi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri; Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hüseyin Evren Öztürkoğlu ve Uzm. Dr. Psikiyatr Salih Kalyoncu, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, Bandırma İş-Kur Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Gündoğan, Halk Bankası Bandırma Şubesi Müdürü Rıdvan Din, Ziraat Bankası Bandırma Şubesi Müdürü Yetkin Tanca, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Neşe Adıgüzel Yakar, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2.Müdürü Metin Gökçek, Bandırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şerife Kara, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü Nihal Mert, Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Selçuk ve Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Levent Oral katıldı.