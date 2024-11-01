Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kadınlara yönelik kaynakçılık kursunda teorik eğitimlerini tamamlayan 28 kursiyer, uygulamalı eğitim aşamasına geçiş yaptı.

Ülke kalkınması ve istihdam açısından büyük önem taşıyan kadın ara eleman yetiştirilmesi amacıyla Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Mesleki Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle başlatılan kurs, 7 Ekim 2024 tarihinde başladı ve 400 saat sürecek.

Kursiyerlerin malzeme ihtiyaçları ise ilçenin önemli sanayi firmalarından bir iş insanı tarafından karşılandı. İş önlüğü, eldiven, bot ve kaynak maskesi gibi gerekli ekipmanların teslim edildiği malzeme dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak ve Bandırma Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şefik Açar katıldı. Törende, kadın kursiyerlere verilen bu destek, iş dünyasında kadınların güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, kursun amacını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Hayat boyu öğrenmenin önemini kavratmak, üretken ve ekonomiye katkı sağlayan kadınların sayısını artırmak amacıyla bu kursu düzenledik. Ülkemizin kaynakçılık alanında ihtiyaç duyduğu yeterlilik sahibi kadın ara eleman yetiştirmek istiyoruz. Eğitimlerini 19 Mart 2025 tarihinde tamamlayacak kursiyerlerimiz, bu alanda ihtiyaç duyulan becerilere sahip olarak sektöre katkı sağlayacaklardır."

Kurs paydaşları, kursiyerlere desteklerinden ötürü teşekkür ederek kadınların teknik alanlarda güçlenmesi ve istihdama katılmasının önemini vurguladı.