Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ayakkabısından uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde rutin uygulamalarına devam ederken, 24 yaşındaki G.Y.’nin davranışlarından şüphelendi. Yapılan aramada G.Y.’nin ayakkabısının özel bir bölmesine saklanmış 1,35 gram metamfetamin ve 0,30 gram bonzai bulundu.

G.Y. hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki operasyonlarını titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.