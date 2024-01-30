Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Bandırma’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası beraberinde gökkuşağı oluştu. Ortaya çıkan gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı. bazı vatandaşlar, o anı görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

Bazı vatandaşlar bu anı yakalamak için gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da cep telefonları kameralarıyla çektikleri gökkuşağı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, çokça beğeni ve yorum aldı. Gökkuşağının sunduğu görsel şölen mest etti. İlçenin hemen her yerinden gözlemlenen gökkuşağı, birde Bandırma’nın simgesi olan "Aşk Köprüsü" ile birleşince güzel bir manzara sundu.