Bandırma’da bulunan 9 akademik odanın bir araya gelerek hayata geçirdiği, “Bandırma Akademik Odalar Platformu” (BAOP) kuruldu.

Bandırma’da faaliyet gösteren 9 oda temsilciliği, Bandırma için bir ilk olan Bandırma Akademik Odalar Platformu’nu kurulduklarını düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu. Makine Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği, Mimarlar Odası Bandırma Temsilciliği, Tabipler Odası Bandırma Temsilciliği, Diş Hekimleri Odası Bandırma Temsilciliği, Eczacılar Odası Bandırma Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği, Kimya Mühendisleri Odası Bandırma Temsilciliği ile Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Bandırma Temsilciliği oluşturulan platform çatısı altında bir araya geldi.

Dönem Sözcüsü Salih Yaldız oldu

Bandırma Akademik Odalar Platformu’nun düzenlediği basın toplantısına; Makine Mühendisleri Odası Bandırma Temsilcisi Gürbüz Gözcüler, İnşaat Mühendisleri Odası Bandırma Temsilcisi Gürkan İlgin, Mimarlar Odası Bandırma Temsilcisi Çağrı Aldemir, Tabipler Odası Bandırma Temsilcisi Zafer Yılmaz, Diş Hekimleri Odası Bandırma Temsilcisi Ebru Şahin, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Bandırma Temsilcisi Serdar Polat, Eczacılar Odası Bandırma Temsilcisi İrem Çırak, Kimya Mühendisleri Odası Bandırma Temsilcisi Salih Yaldız ve Elektrik Mühendisleri Odası Bandırma Temsilcisi Hüseyin Alpdoğan katıldı. Platformun dönem sözcüsü olarak Salih Yaldız seçildi.

BAOP Bandırma’da kamuoyuna tanıtılacak

Uzun süredir bu platformun oluşturulması üzerinde çalıştıklarını belirten Dönem Sözcüsü Yaldız, BAOP’un verimli, yetkin ve saygın bir platform olarak Bandırma kamuoyunca tanınmasını sağlayacaklarını belirtti. BAOP’un çalışma ilkelerini kabul etmiş meslek odalarının ve uygun görülen kurumların temsilciliklerini kapsayan bir platform olduğunu belirten Yaldız, “Akademik olarak kendi çalışma alanlarımız ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerelde var olan tüm akademik odalar olarak değişen dünya ile birlikte ortaya çıkan sorunlara daha kapsamlı çözüm üretebilmek için BAOP’u kurma kararı aldık. Bandırma’dan yola çıkarak Gönen, Erdek, Manyas ve Adalar da dâhil olmak üzere bölgemizin sorunlarına çözüm üreteceğiz. Bölgedeki tüm arkadaşlarımız ile fikir alışverişimizi sürdüreceğiz. Birlikte fikirler üreterek yönetimlere aktarmak istiyoruz,” dedi.