Kocaeli'de kış aylarında etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası seraları zarar gören 244 çiftçiye yönelik yüzde 75 hibeli sera naylonu desteği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen 244 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera naylonu dağıtımına başlandı. Buna göre çiftçiler, kendilerine düşen yüzde 25'lik katkı payını bankaya yatırarak, dekontlarını Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na teslim edecek.

Yapılan işlemlerin ardından verilecek belgelerle üreticiler, İzmit ilçesinde eski itfaiye binasının arkasında oluşturulan dağıtım alanından sera naylonlarını teslim alabilecek. Destek kapsamında üreticilere 13,5 metreye 46 metre ölçülerinde, UV+ IR (LD) + EVA katkılı ve yaklaşık 36 aya kadar ekonomik ömre sahip birer top sera naylonu veriliyor.

Modern sera desteği projesi

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik tarımsal destek projeleri de sürüyor. 'Seracılığı Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslim modern sera desteği verilecek. Proje kapsamında kurulacak modern seraların 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda ve toplam 512 metrekare büyüklüğünde olacak. Modern seracılığa uygun şekilde hazırlanacak seralar sayesinde üreticilerin daha verimli ve kullanışlı üretim alanlarına kavuşması hedefleniyor. Üreticiler, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle başvurularını tamamladı. Modern seralar tamamlandığında üreticilere anahtar teslimi yapılacak.