Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çan'a bağlı Kızılelma köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyreden 17 HJ 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Soydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.