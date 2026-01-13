MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Ahmet Türk hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün görevlerine geri dönmelerine bizim açımızdan herhangi bir engel yok” dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yıldız, “Umut Hakkı bizim raporumuzda yer alıyor, ortak raporda olup olmayacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına giderken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ortak raporun sonuna geldiklerini belirten Yıldız, "Bundan sonra bir toplantı daha yaparız sonra rapor çıkar. Başlıklar tespit edildi. Başlık sayısının önemi yok. Görüşmeler sırasındaki gelişmelere bağlı bunlar." diye konuştu.

Kayyım meselesine bazı partilerin ana raporlarında dile getirdiğini vurgulayan Feti Yıldız, "MHP'nin sunmuş olduğu raporda kayyım uygulamasıyla ilgili bir husus yoktu." dedi.

"Bize göre kayyım uygulaması bazen şart olur mesela işlenen suça göre eğer kayyım uygulaması bir zorunluluk halindeyse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri bağlı bulunduğu belediye meclisi üzerinden seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun. Bunun tedbir niteliğinde olduğunu da unutmayalım. Şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım.

Mesela Sayın Genel Başkanımızın 'iki Ahmet' diye tarif ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, komisyunumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür. Ahmet Özer'le, Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur."

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

Feti Yıldız, "Umut Hakkı"na ilişkin bir soru üzerine, "Umut Hakkı bizim raporumuzda var, ortak raporda olup olmayacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.