Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi hesabı üzerinden yapılan duyuruda bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanmanın etkili olabileceği açıklandı.

Paylaşılan uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı:

BUZLANMA VE DON UYARISI!

BUZLANMA, GİZLİ BUZLANMA VE DON

RİSKLERİNE DİKKAT!

Bursamızın genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, özellikle gece ve yarın (14 Ocak 2026 Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı öngörülmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, kent genelinde önleyici tuzlama faaliyetini aralıksız sürdürmekte olup, vatandaşlarımızdan, bu süreçte, zorunda kalmadıkça özel araçlar yerine toplu taşımayı tercih etmeleri, araç kullanmak durumunda kalan vatandaşlarımızın kış lastiği ve zincir bulundurmaları, trafikte ve yaya yollarında tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ALO 153 iletişim hattımızdan veya 444 16 00 numaralı telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.