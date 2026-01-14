Olay, saat 05.00 sıralarında, Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki bir spor tesisinin otoparkında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, edinilen bilgilere göre, E.Ş. ve A.Ş. isimli kardeşler tarafından sırtlarından bıçaklanan M.A. ve B.Y., can havliyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası acil servisine başvurdu.,

İhbar üzerine olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.