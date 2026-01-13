Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, hava durumu tahminlerini TRT Haber’de açıkladı. Daha önce kar yağışının esas olarak şubat ve mart aylarında etkili olacağını söyleyen Bozyurt, son değerlendirmesinde de bu görüşünü yineledi. 18 Ocak’tan sonra soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı ve şubat ile martta kar yağışlarının şiddetleneceği belirtildi. Uzmanlar, son 9 yılın en sert kış koşularına dikkat çekti.

Bozyurt’un hava durumu değerlendirmeleri şu şekilde:

ŞUBAT VE OCAĞI BEKLEYİN!

"Ben daha önceki yayında kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım.

Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum.

25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir.”