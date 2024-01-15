Trendyol 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, bir oyuncuyla daha yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de ikinci devrenin başlamasıyla için hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor, Mustafa Saymak ile yollarını ayırdı.

Bandırmaspor resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada; “Sözleşmeli futbolcumuz Mustafa Saymak ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.