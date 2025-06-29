Antalya Muratpaşa Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırarak kaliteli zaman geçirmesini sağlamak ve zihinsel aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yaşlı Evleri’nde mangala turnuvası düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da Falez Yaşlı Evi’nde düzenlenen turnuva, eğlenceli bir o kadar da kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Belediyenin beş yaşlı evinden turnuvaya gelen katılımcılar, ikişerli gruplar halinde birinci olabilmek için yarıştı. Katılımcılar açık havada oyunlarını oynarken çaylarını yudumlamayı da ihmal etmedi. Turnuvayı kazananlara ise kitap hediye edildi.

Üç yıl önce düzenlenen Mangala Turnuvası’nda birincilik elde ettiğini belirten Mithat Kaymaz ise “Belediyenin bize sunduğu etkinlikler son derece güzel ve hoş. Kaliteli vakit geçirmek için her yaşlı insanın bu etkinliklere katılmasını yürekten diliyorum” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 2014 yılında başladı. Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park’ta açılan ilk yaşlı evi, zamanla Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerine de yayıldı.

Bugün 7 bin üyesi bulunan yaşlı evlerinde yaşlılara sanattan spora, zeka oyunlarından dansa birçok aktivite imkanı sunuluyor.