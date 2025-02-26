Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilecek. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat abonelikleri için çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelecek. Yeni düzenlemeye göre, Türk vatandaşları en fazla üç, yabancı uyruklular ise yalnızca bir mobil hat edinebilecek. Ayrıca, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye alınarak, sahte kart kullanımı ve hesap dolandırıcılığına karşı ek güvenlik sağlanacak. Bankalar ve elektronik ödeme kuruluşları, çipli kimlik doğrulaması olmadan hesap açamayacak.

Bu düzenlemeler kapsamında:

Suçla bağlantılı olduğu tespit edilen banka hesapları belirli bir süreliğine dondurulacak.

Bankalar ve ödeme kuruluşları, hesap açılışında çipli kimlik doğrulamasını zorunlu hale getirecek.

ATM’lerde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak.

Telefon abonelikleri için daha sıkı denetimler uygulanacak.

Suça Karışan Banka Hesaplarına Geçici Bloke

Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında, yasa dışı işlemlerde kullanılan banka hesapları belirli bir süreliğine dondurulacak. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi doğrultusunda, şüpheli hesaplara el koyma süreci hızlandırılacak. Bloke edilen tutarlar, suç mağdurlarına iade edilecek.

Çipli Kimlik Doğrulama Zorunluluğu Geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açılışında çipli kimlik doğrulaması yapmadan işlem gerçekleştiremeyecek.

ATM’lerde Yüz Tanıma Sistemi Zorunlu Olacak

ATM güvenliğini artırmak amacıyla yüz tanıma teknolojisi devreye alınacak. Güvenlik kamerası tarafından yüzü tespit edilemeyen kullanıcılar ATM işlemi gerçekleştiremeyecek. ATM’lerde kaydedilen görüntüler en az iki yıl süreyle saklanacak.

Mobil hatlara sıkı denetim: En fazla 3 hat açılabilecek

Yeni düzenleme ile telefon abonelikleri sıkı kurallara bağlanacak.

- Türk vatandaşları en fazla 3, yabancılar ise sadece bir mobil hat sahibi olabilecek.

- Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatları anında kapatılacak.

- Mevcut abonelik kayıtları güncellenecek, belirlenen süre içinde güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Operatörlere 10 günlük süre

Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemeler tarafından istenen bilgi ve belgeler, telekomünikasyon şirketleri tarafından en geç 10 gün içinde iletilmek zorunda olacak. Bu süre içinde bilgi ve belgeleri teslim etmeyen operatörlere, idari para cezası uygulanacak.