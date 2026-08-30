Olay, Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi 97. Sokak üzerinde yer alan bir beyaz eşya tamirhanesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, iş yerine giren bir kişi, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin iş yerine girdiği, masanın üzerindeki cep telefonunu aldığı ve sonrasında dükkandan ayrıldığı görüldü.

Olayın ardından iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını emniyet güçlerine teslim eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olayla alakalı inceleme başlatıldı.