Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ekipleri ve kadro personelinin iştirakiyle Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde hareketli ve genel asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama çerçevesinde 324 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 aranan şahıs yakalandı. Kontrollerde ayrıca 4,53 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle alakalı 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerce uygulama kapsamında 147 araç da incelendi. Gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Polis ekiplerinin il genelinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik denetimlerini sürdüreceği ifade edildi.