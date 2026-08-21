1965 yılında Bursa'da kurulan BX Baby Kids Tekstil, yaşadığı mali darboğazdan çıkamadı. Geçtiğimiz aylarda konkordato ilan eden ve mahkeme tarafından 3 ay geçici mühlet verilen şirket hakkında nihai karar açıklandı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde şirketin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, şirket hakkında konkordatonun devamı yerine iflas kararı verdi.

“KONKORDATO KURTARAMAZ”

Borca batık olduğu belirlenen şirketin konkordato yoluyla mali yapısını toparlayamayacağı ifade edildi. Böylece 61 yıllık şirketin iflas süreci resmen başlamış oldu.

24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

BX Baby Kids Tekstil, yarım asrı aşan tecrübesiyle Türkiye'nin köklü tekstil üreticileri arasında yer alıyordu. Bursa'daki iki ayrı fabrikasında bebek tulumlarından hastane çıkış setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi üreten şirket, hem kendi markasıyla hem de dünya markaları için gerçekleştirdiği fason üretimlerle 24 ülkeye ihracat yapıyordu.