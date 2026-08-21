Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın adını taşıyan Gündoğdu Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvada, Osmangazi'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin 2015 doğumlu sporcularından oluşan 16 takım sahaya çıktı. İki gün boyunca devam edecek organizasyonun açılış programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra protokol üyeleri, siyasi parti ve spor camiasının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı öncesinde başlayan karşılaşmalarda, genç sporcuların sahadaki heyecanı ve mücadele azmi turnuvaya renk kattı. Centilmenlik içerisinde geçen müsabakalar, tribünlerden de ilgiyle takip edilirken, sporun dostluk ve kardeşlik ruhu sahaya yansıdı.

'Bizlerde çok önemli izler bıraktı'

Genç sporcuların heyecanına ortak olan Başkan Erkan Aydın, Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nı özlem ve rahmetle anarak, onun hatırasını çocukların neşesi, sporun heyecanı ve dostluğun birleştirici gücüyle yaşatmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Memişoğulları'nın Osmangazi'ye hizmet etmiş, çevresinde sevilen ve güzel izler bırakmış değerli bir yol arkadaşı olduğunu belirten Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Alptuğ gerçekten bizim çok değerli bir kardeşimizdi. Bursaspor'da defalarca yönetimlerde yer aldı, en son kongrelerde divan başkanlığı yaptı. Osmangazi Belediye Meclisi'nde de birlikte çalışma fırsatı bulduk. Genç yaşına rağmen çalışkanlığıyla bizlerde çok önemli izler bıraktı. Bir kez daha mekanı cennet olsun; geride kalan ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'

'Güzel bir turnuva olmasını diliyorum'

Turnuvanın taşıdığı anlam ve öneme dikkat çeken Başkan Aydın, 'Bugün başlangıcını yaptığımız turnuvada yaklaşık 250 çocuğumuz ve 16 spor kulübümüz bir araya geliyor. Çocuklarımız burada ter dökerken Alptuğ'u da sporla anmış olacağız. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız, neredeyse standart bir futbol sahası ölçülerindeki bu tesiste sporun birleştiriciliğini, kardeşliğini ve centilmenliğini hep birlikte yaşayacağız. Bütün sporcularımıza, hocalarımıza, emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Yarın akşam da final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde yine burada olacak ve Alptuğ kardeşimizi hep birlikte yad edeceğiz' diye konuştu.

'Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum'

Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın babası Ahmet Memişoğulları ise konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Oğlunun sporcu kimliğiyle tanındığını belirten Memişoğulları, 'Benim için çok zor bir konuşma. Oğlum Feyyaz Alptuğ, sporcu kimliğiyle tanınırdı. Bursaspor'da farklı dönemlerde yöneticilik yaptı, birkaç kongrede de divan başkanlığı görevini üstlendi. Sporcu olarak yetişti, ruhu şad olsun. Bu pırıl pırıl çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor apayrı bir unsur. Onları sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan koruyabilmek adına böyle tesisler hem Bursa'mız hem de ülkemiz için çok önemli. Erkan Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sadece bu tesiste değil, daha önce açtığı tesislerde de binlerce çocuğumuz spor yapıyor. Daha yapacağı spor tesislerinin olduğunu da biliyorum. Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yeni tesislerin açılmasını heyecanla bekliyoruz' açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmasının ardından oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunu Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptı. Aydın'ın başlama vuruşuyla birlikte karşılaşmada heyecan yeniden yükselirken, genç sporcuların sahadaki coşkusu büyük beğeni topladı.

Turnuvada kazanan dostluk ve kardeşlik olacak

İki gün boyunca sürecek turnuva, 21 Ağustos Cuma günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın anısını yaşatırken farklı kulüplerden genç sporcuları dostluk çatısı altında buluşturan organizasyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Osmangazi Belediyesi, anlamlı turnuvayla Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın adını yalnızca bir spor tesisinde değil; sahaya çıkan çocukların heyecanında, kurulan dostluklarda ve paylaşılan güzel hatıralarda yaşatmaya devam edecek.